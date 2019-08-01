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На Закарпатті СБУ викрила незаконний збут вогнепальної зброї та боєприпасів

Закарпатська область 01-сер, 2019, 18:129 prov 33
Співробітники Служби безпеки України у межах боротьби із незаконним обігом засобів ураження викрили збут нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Хуста незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю для продажу. Зловмисник, за оперативною інформацією, підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл.
Співробітники СБУ задокументували факти реалізації фігурантом провадження пістолета-кулемета «Судаєва» з бойовими набоями калібру 7,62 мм та пістолета-револьвера «Лефоше» калібру 9 мм на загальну суму тридцять дві тисячі гривень.
Правоохоронці затримали торгівця зброєю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за місцем проживання після збут засобів ураження.
Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучено дев’ятнадцять пістолетів різного маркування та калібру, шість різнокаліберних гвинтівок, дев’ятнадцять магазинів до пістолетів і понад дві тисячі набоїв різного калібру. Також правоохоронці виявили п’ять пристроїв для відливання куль, комплектуючі до зброї та прилади для її переробки.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають першочергові слідчі дії.
Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону.

Пресцентр СБ України.
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