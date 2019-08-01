Автоматичний стабілізатор напруги - потужний захист від стрибків в мережі

Стрибки напруги в системі електропостачання цілком поширене явище. При цьому навіть мінімальне за часом стрибка буде цілком достатньо, щоб вся підключена техніка вийшла з ладу. Причина гранично проста, практично всі резистори, конденсатори та інші подібні елементи розраховані на максимальну напругу в 250В. Щоб захистити всю техніку в будинку або офісі варто використовувати автоматичний стабілізатор напруги. У потрібний момент він спрацює і убезпечить всі пристрої від коливань в мережі.
Ключові характеристики стабілізатора напруги
Визначаючись з подібним пристроєм, потрібно обов'язково розібратися з наступними параметрами:
Час реагування. Важливий параметр, від якого залежить, наскільки швидко пристрій зреагує на коригування напруги в мережі. Відповідно, чим вище швидкодія, тим вища безпека.
Номінальний і максимальний діапазон. Значення деяких діапазони, в яких пристрій ефективно функціонує.
Точність стабілізації. Це коливання вихідної напруги. Така проблема актуальна у низькоякісних стабілізаторів напруги. Моделі Volter виділяються максимальною точністю і ефективністю.
Шум. Багатьом видаються звуки здадуться незначними. Однак потрібно обов'язково враховувати, стабілізатор шумно працює тільки в ситуації, коли починає працювати на граничних значеннях.
Якщо раніше з подібними приладами не стикалися, варто відразу звернутися до фахівців, які допоможуть підібрати оптимальний стабілізатор напруги Volter.
Якими перевагами виділяються стабілізатори
Автоматичні стабілізатори напруги Volter виділяються наступні переваги:
відмінна якість збірки,
широкі функціональні можливості,
наявність всіляких налаштувань,
мінімальний рівень шуму в процесі роботи,
багатоступенева захист,
проста і швидка установка.
Пристрій функціонує від електричної мережі. Незалежно від показників вхідного напруги на виході завжди 220 В. При цьому навіть істотні скачки не є проблемою для представленого обладнання.
Вартість стабілізаторів залежить від технічних параметрів, але всі витрати будуть повністю виправдані тривалої і стабільною роботою техніці будинку або в офісі. Особливо, якщо використовується дійсно дороге обладнання, яке чутливо до будь-яких стрибків напруги.
При виробництві продукції TM Volter ми використовуємо тільки сертифіковані комплектуючі та обладнання, що дозволяє домогтися високої якості і надійності.