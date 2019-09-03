Рейтинг фінансової спроможності об’єднаних громад Рівненщини

РЕЙТИНГ ОТГ



визначили експерти Програми «U-LEAD з Європою» та SKL International. Вони проаналізували, як наповнюються бюджети та витрачаються кошти з початку року у 32-х ОТГ області, що отримують фінансування напряму з державного бюджетуЗокрема, до уваги взяті такі показники – доходи на одного мешканця, рівень дотаційності бюджетів, питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ, питома вага заробітної плати у видатках загального фонду.Саме вони характеризують фінансову роботу ОТГ, що свідчить про економічний розвиток територій.Так, рейтинг очолила Вараська ОТГ. Вона стала фінансово найспроможнішою громадою Рівненщини. Адже є, в першу чергу, бездотаційною. А це говорить про те, що в ОТГ працює бізнес, податків якого вистачає на те, щоб забезпечити повноцінне та самостійне функціонування громади.Також високим є рівень доходів на одного мешканця – майже 5 тисяч гривень. У громаді мало коштів витрачають на управлінців, що керують ОТГ. І лише половину коштів місцевого бюджету ОТГ спрямовують на утримання соціальних закладів. Тобто громада має кошти не лише на обов’язкові виплати, такі як заробітна плата та енергоносії, а може використовувати зароблені гроші на розвиток своєї території.Багато коштів на одного мешканця припадає й у Клеванській та Привільненській ОТГ.А бездотаційними ще в області є Крупецька, Клесівська та знову ж таки Клеванська громади.Є в області громади, які вміють не лише заробляти, а й розумно заощаджувати свої гроші. Це Шпанівська та Клеванська громади. Тут менше коштів витрачають на утримання своїх управлінських апаратів. Натомість більше на розвиток самої громади.Найгірша ситуація склалася у Локницькій та Старосільській громадах. За всіма фінансовими показниками вони зайняли останні місця у рейтингу ОТГ.Нагадаємо, у Рівненській області створено 44 ОТГ, у 34 з них відбулися місцеві вибори, а 32 громади фінансуються прямо з державного бюджету.Прес служба РОДА.