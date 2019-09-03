На зміну фельдшерам. Хто такі парамедики?

Фахівці з екстреної допомоги

Ґрунтовна теорія і практика

Коли в Україні з’являться парамедики?

Наприкінці серпня уряд затвердив новий склад бригад екстреної медичної допомоги. Тепер допомагати лікарям будуть не медсестри і фельдшери, а парамедики, про яких українці поки знають лише з чуток. Яку кваліфікацію матимуть парамедики і чим відрізняються від звичайних лікарів, дізнався Центр громадського моніторингу та контролю.За даними МОЗ, парамедик – це фахівець із вищою медичною освітою, який спеціалізується на наданні екстреної медичної допомоги (ЕМД). Такий спеціаліст може врятувати життя людини до її госпіталізації.До обов’язків парамедика належать огляд постраждалого, діагностика його стану, надання невідкладної медичної допомоги і своєчасне транспортування до лікарні.У відомстві наголошують, що кваліфікація парамедика вища, ніж медичної сестри чи фельдшера. У його компетенції – складні медичні маніпуляції. Зокрема, штучна вентиляція легень. Крім того, парамедик вміє знімати й інтерпретувати кардіограму, проводити апаратну дефібриляцію та інші медичні втручання. Переважно фельдшери таких дій не роблять.«Фельдшер має ті знання, які отримав під час навчання в коледжі. Вони спрямовані здебільшого на діагностику і лікування, аніж на врятування життя. Якщо така бригада виїжджає на екстрений випадок, то вона неспроможна реалізувати більшість протоколів з медицини невідкладних станів і життя пацієнта залишається під загрозою», – зазначає один з ініціаторів навчання парамедиків в Україні, професор Арсен Гудима і додає, що головне завдання «швидкої» - довезти постраждалого до профільної установи живим.Професія парамедик з’явилась в українському класифікаторі 2017 року. А вже 2018 року 50 перших студентів вступили на спеціальність «Парамедик» у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського та Черкаській медичній академії.Студенти-парамедики навчатимуться 3 роки, а по завершенню отримають диплом бакалавра. Особливості підготовки полягають у ґрунтовних практичних заняттях, окрім обов’язкової медичної теорії. Студентам моделюють різні невідкладні стани, щоб вони навчились швидко діяти в будь-якій ситуації. Для цього університети використовують спеціальномі симуляторні центри.Окрім підготовки студентів, в Україні також триває програма з навчання інструкторів-парамедиків, які допомагатимуть перекваліфікуватись фельдшерам та медсестрам у регіонах. Українців готують міжнародні професіонали екстреної допомоги із США, Польщі та Литви на базі Тернопільського державного медичного університету.У проекті беруть участь медики з Одеської, Вінницької, Донецької, Полтавської, Тернопільської областей і міста Києва. Наразі вже 17 учасників отримали кваліфікацію «парамедик», 7 склали іспити на інструкторів з екстреної допомоги, а ще 24 проходять підготовку.Відповідно до урядового наказу, з 1 січня 2025 року фельдшери та медсестри, які працюють у бригадах екстреної медичної допомоги, повинні мати кваліфікацію «парамедик». До того часу працюватимуть паралельно 3 бригади екстреної допомоги: лікарські, фельдшерські та парамедиків.Бригаду парамедиків складатиме один парамедик та екстрений медичний технік. Медичними техніками стануть водії «швидких». Як розповіли у МОЗ, екстрений медичний технік – це людина без медичної освіти, яка пройшла спеціалізовану підготовку. Вони допомагатимуть лікарям та парамедикам надавати професійну медичну допомогу пацієнту.«Кожен працівник сфери охорони здоров’я, кожен парамедик повинен оперувати теоретичним та критичним мисленням – це питання життя і смерті. Це фактично 3-секундні рішення, що базуються на ситуаційній обізнаності», – переконаний американський експерт ЕМД, парамедик Джон Крістенсен, який навчає українських медиків.У відомстві обіцяють, що парамедики матимуть вищу зарплату, ніж фельдшери та медсестри, і зможуть професійно рятувати життя пацієнтів.