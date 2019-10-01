Рівне:

Спалах гострої кишкової інфекції в Березнівському районі

Рівненська область 01-жов, 2019, 08:499 prov 66
З ознаками гострої кишкової інфекції за медичною допомогою звернулось шестеро жителів Березнівського району. З них чотири госпіталізовано в інфекційне відділення КНП «Березніська ЦРЛ» (троє дорослих та одна дитина) та два лікуються амбулаторно (один дорослий та одна дитина). Всі захворілі своє захворювання пов'язують з вживанням кондитерських виробів, придбаних в магазині «Калач» в м. Березне.
Спеціалістами ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться епідрозслідування випадків ГКІ по з’ясуванню обставин виникнення спалаху.
Це вже шосте у цьому році масове харчове отруєння в області.
Кількість постраждалих після вживання кондитерських виробів, придбаних у магазині «Калач» збільшилась до 12 осіб. Серед захворілих 4 дітей. У інфекційному відділенні КНП «Березнівська ЦРЛ» перебувають 10 хворих (з них 3 дітей). У хворих, які першими звернулись за медичною допомогою, виділено сальмонелу ентерітідіс.
Звертаємось до всіх, хто вживав придбані у магазині «Калач» кондитерські вироби. При появі симптомів захворювання (біль в животі, нудота, блювота, пронос) зверніться за медичною допомогою. Не потрібно хворобу «переносити на ногах». Цим самим ви наражаєте себе на небезпеку.
В.Мороз,
завідувач відділу епідеміологічного нагляду
(спостереження) та профілактики інфекційних захворювань.
Похожие новости
Масове отруєння на Здолбунівщині: кількість постраждалих зросла до шести де ...
Головна » Рівненська область

Масове отруєння на Здолбунівщині: кількість постраждалих зросла до шести де ...

На Рівненщині грип не здає свої позиції
Головна » Рівненська область

На Рівненщині грип не здає свої позиції

На контролі прокуратури - розслідування обставин захворювання дітей в дитяч ...
Головна » Рівненська область

На контролі прокуратури - розслідування обставин захворювання дітей в дитяч ...

У Рівному в ресторані отруїлося 6 людей
Головна » Рівненська область

У Рівному в ресторані отруїлося 6 людей

На Рівненщині призупиняють навчання у закладах освіти, обмежують проведення ...
Головна » Рівненська область

На Рівненщині призупиняють навчання у закладах освіти, обмежують проведення ...

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Жовтень 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Вгору