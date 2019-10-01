Спалах гострої кишкової інфекції в Березнівському районі

Рівненська область 01-жов, 2019, 08:499 prov 66

З ознаками гострої кишкової інфекції за медичною допомогою звернулось шестеро жителів Березнівського району. З них чотири госпіталізовано в інфекційне відділення КНП «Березніська ЦРЛ» (троє дорослих та одна дитина) та два лікуються амбулаторно (один дорослий та одна дитина). Всі захворілі своє захворювання пов'язують з вживанням кондитерських виробів, придбаних в магазині «Калач» в м. Березне.

Спеціалістами ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводиться епідрозслідування випадків ГКІ по з’ясуванню обставин виникнення спалаху.

Це вже шосте у цьому році масове харчове отруєння в області.

Кількість постраждалих після вживання кондитерських виробів, придбаних у магазині «Калач» збільшилась до 12 осіб. Серед захворілих 4 дітей. У інфекційному відділенні КНП «Березнівська ЦРЛ» перебувають 10 хворих (з них 3 дітей). У хворих, які першими звернулись за медичною допомогою, виділено сальмонелу ентерітідіс.

Звертаємось до всіх, хто вживав придбані у магазині «Калач» кондитерські вироби. При появі симптомів захворювання (біль в животі, нудота, блювота, пронос) зверніться за медичною допомогою. Не потрібно хворобу «переносити на ногах». Цим самим ви наражаєте себе на небезпеку.

В.Мороз,

завідувач відділу епідеміологічного нагляду

(спостереження) та профілактики інфекційних захворювань.