«Закінчення епохи бідності» не відчули: тернополянам заборгували понад 30 мільйонів гривень зарплат

Тернопільська область 08-жов, 2019, 10:309 prov 59

Жителі Тернопільської області наразі не відчули «закінчення епохи бідності». Частина не може вчасно отримати навіть свої скромні зарплати, пише Україна молода

Як повідомило Головне управління статистики у Тернопільській області, станом на 1 вересня цього року борг роботодавців перед своїми працівниками (його більша частина припадає на жителів обласного центру) становить понад 30 мільйонів гривень.

Фахівці зафіксували, що вчасно не виплачують заробітну плату переважно економічно активні підприємства, і в серпні цей показник збільшився на 15,5 відсотка.

Зарплати затримують в основному працівникам промисловості, сфери транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Тим часом Тернопільщина в парі з сусідньою Буковиною залишаються на останніх щаблях щодо рівня середньої заробітної плати (відповідно 8 тис. 183 та 8 тис. 017 гривень).

До речі, за даними Державної служби статистики, найвищою на сьогодні в Україні є середня зарплата у столиці — 15 тис. 694 гривні), а також у Донецькій (11 тис. 937) та Дніпропетровській (11 тис. 002) областях. Найбільше заробляють у середньому працівники фінансової та страхової галузей — 18 тис. 649 гривень, а найменше — у галузі тимчасового розміщення та організації харчування — 7 тис. 015 гривень.