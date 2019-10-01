Через Львівську митницю ДФС в Україну ввозились великі партії брендового одягу за підробленими документами

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генпрокуратури блокували масштабну протиправну схему ввезення в Україну великих партій брендового одягу за підробленими документами.Оперативники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ встановили, що підприємці-імпортери ввозили товари з ЄС під виглядом секонд-хенду. Орієнтовна вартість кожної ввезеної партії становила не менше 400 тисяч доларів.За попередньою інформацією, механізм працював таким чином: підприємство-імпортер замовляє брендовий одяг з однієї із країн ЄС, але у момент доставки до митниці призначення для проходження митного оформлення несподівано «перетворюється» на секонд-хенд. Одяг потрапляв на український ринок без сплати відповідних митних платежів. Унаслідок чого держава зазнавала збитки щонайменше на 1 мільйон гривень з кожної партії товару.Показово, що вантажівки, якими везли товар за фіктивними документами, перетинали кордон через пункт пропуску “червоним коридором” і лише у зміну окремих посадовців митного посту. За попередньою версією слідства, службовці митниці, за домовленістю з організаторами незаконного переправлення товару через митний кордон України, організовують безперешкодне проходження митних процедур. Вони не застосовують необхідні форми митного контролю, не вживають заходи контролю щодо імпортованих товарів під час перетину державного кордону України на підставі неправдивих відомостей, внесених до вантажно-митних декларацій.Наразі відбуваються обшуки на Львівській митниці ДФС, а саме на пункті пропуску, митних постах та у відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Крім того, слідчі дії проводяться y Київській, Львівській, Тернопільській та Дніпропетровській областях за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцями проживання їх керівників, а також організаторів протиправної схеми. Під час 40 обшуків слідчі ДБР документують причетність фігурантів справи до протиправної схеми.Кримінальне провадження, зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів); частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).Триває досудове слідство.Пресцентр СБ України.