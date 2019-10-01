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Посадовці підприємства «Чернівецький держлісгосп» реалізовували «наліво» деревину на мільйони гривень

Чернівецька область 13-жов, 2019, 10:389 prov 65
У Чернівецькій області Служба безпеки України затримала організаторів незаконної вирубки державних лісів, які привласнювали кошти отримані через протиправну реалізацію деревини.
Посадовці підприємства «Чернівецький держлісгосп» реалізовували «наліво» деревину на мільйони гривень

Оперативники спецслужби встановили, що двоє працівників лісової охорони ДП «Чернівецький держлісгосп» залучили до протиправної діяльності чотирьох місцевих мешканців. Учасники оборудки систематично вирубали дерева без відповідних дозволів. В подальшому ділки збували деревину мешканцям області, використовуючи фіктивні товарно-транспортні документи, а кошти від реалізації привласнювали. Щомісячний «дохід» зловмисників становив близько півмільйона гривень.
У ході обшуків за місцями проживання фігурантів справи та в адмінприміщеннях держлісгоспу правоохоронці вилучили речові та документальні докази незаконної діяльності, зокрема бухгалтерські документи. Також у зловмисників виявлено вантажівку з лісопродукцією та «виторг» за день у розмірі 1,7 тисяч доларів США.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України проводяться першочергов іслідчі дії.
Встановлюється сума завданих державі збитків та вирішується питання повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні злочину.
Операція з викриття та блокування протиправної діяльності проводилась спільно зі слідчими Теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницький, під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області.

Прессцент СБ України.
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