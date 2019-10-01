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Нардепи хочуть дозволити ліквідувати “сплячих” ФОПів

Україна 23-жов, 2019, 11:019 prov 0
У парламенті зареєстрували законопроєкт № 2274 , яким пропонують дозволити податковим органам ліквідовувати "сплячих" фізичних осіб-підприємців, які не провадять діяльності та не платять податки протягом 6 місяців.
Проект закону розміщений на сайті парламенту.
Ініціаторами закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо повноважень з припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців" виступила група депутатів фракції Слуга Народу.
Очікується, що ця ініціатива зменшить навантаження щодо обліку і контролю ФОПів.
Економічна правда/
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