Нардепи хочуть дозволити ліквідувати “сплячих” ФОПів

У парламенті зареєстрували законопроєкт № 2274 , яким пропонують дозволити податковим органам ліквідовувати "сплячих" фізичних осіб-підприємців, які не провадять діяльності та не платять податки протягом 6 місяців.
Проект закону розміщений на сайті парламенту.
Ініціаторами закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо повноважень з припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців" виступила група депутатів фракції Слуга Народу.
Очікується, що ця ініціатива зменшить навантаження щодо обліку і контролю ФОПів.
Економічна правда/