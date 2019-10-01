Нардепи хочуть дозволити ліквідувати “сплячих” ФОПів

Україна 23-жов, 2019, 11:019 prov 0

У парламенті зареєстрували законопроєкт № 2274 , яким пропонують дозволити податковим органам ліквідовувати "сплячих" фізичних осіб-підприємців, які не провадять діяльності та не платять податки протягом 6 місяців.

Проект закону розміщений на сайті парламенту.

Ініціаторами закону "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо повноважень з припинення підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців" виступила група депутатів фракції Слуга Народу.

Очікується, що ця ініціатива зменшить навантаження щодо обліку і контролю ФОПів.

Економічна правда/