На Рівненщині у 2020 році ремонтуватимуть дороги до опорних шкіл та лікарень

У рамках масштабного проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині реконструюють мости та дороги.Про це розповіли під час брифінгу заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська та в.о. директора департаменту з питань будівництва та архітектури Віталій Кардаш.За словами Людмили Шатковської, затверджено перелік доріг загальною протяжністю 73 кілометри, які планують відновити в рамках Дорожнього фонду. «Це середній та капітальний ремонт автошляхів. Врахований принцип маршрутизації, тобто у пріоритеті – дороги до опорних шкіл та лікарень, щоб безпечно та швидко доставити пацієнта та врятувати людське життя», - зазначила профільна заступниця.Віталій Кардаш додав, що цьогоріч буде зменшено частку ямкового ремонту та збільшено відсоток капітального ремонту доріг області. Також буде реконструйовано близько 260 метрів мостів.