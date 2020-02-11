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На Рівненщині у 2020 році ремонтуватимуть дороги до опорних шкіл та лікарень

Рівненська область 26-фев, 2020, 11:599 prov 220
У рамках масштабного проєкту «Велике будівництво» на Рівненщині реконструюють мости та дороги.
Про це розповіли під час брифінгу заступниця голови Рівненської ОДА Людмила Шатковська та в.о. директора департаменту з питань будівництва та архітектури Віталій Кардаш.
На Рівненщині у 2020 році ремонтуватимуть дороги до опорних шкіл та лікарень

За словами Людмили Шатковської, затверджено перелік доріг загальною протяжністю 73 кілометри, які планують відновити в рамках Дорожнього фонду. «Це середній та капітальний ремонт автошляхів. Врахований принцип маршрутизації, тобто у пріоритеті – дороги до опорних шкіл та лікарень, щоб безпечно та швидко доставити пацієнта та врятувати людське життя», - зазначила профільна заступниця.
Віталій Кардаш додав, що цьогоріч буде зменшено частку ямкового ремонту та збільшено відсоток капітального ремонту доріг області. Також буде реконструйовано близько 260 метрів мостів.
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