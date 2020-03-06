Перезавантаження уряду: чого чекати від нового Кабміну?

Досягнення і прорахунки минулого уряду

Оновлений склад Кабінету міністрів

Очікування від нової команди

У середу, 4 березня, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання, присвячене кадровим змінам в уряді. Депутати відправили у відставку Олексія Гончарука, призначивши новим прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. Хто ще приєднався до оновленого складу Кабінету міністрів і чого чекати українцям від урядовців, дізнавались наші експерти.На початку засідання перед депутатами виступив Президент Володимир Зеленський. У своїй промові голова держави відзначив досягнення, а також звернув увагу на істотні прорахунки уряду Гончарука. Серед здобутків Президент назвав: зниження інфляції, облікової ставки НБУ, боротьбу з тіньовими ринками, початок приватизації, запуск програми кредитів для малого і середнього бізнесу.Водночас, на думку Зеленського, уряд не зміг впоратися з цілим блоком економічних питань. Невиконання держбюджету, падіння промисловості четвертий місяць поспіль, борги по зарплатах шахтарям, величезний дефіцит Пенсійного фонду – неповний список помилок колишнього Кабміну.«Є враження, що економіка брала розгін, але спіткнулась і ризикує проїхатися обличчям по землі. За два місяці після нового року невиконання держбюджету майже 16 млрд гривень. 13 із них – це провал надходжень від митниці. Бізнес приречено сигналізує, що контрабанда не зникла», – наголосив Володимир Зеленський.Зважаючи на такі негативні результати, парламентська більшість вирішила – уряд слід перезавантажити.Виправити помилки попередньої команди покликаний уряд Дениса Шмигаля. Досі новий очільник Кабміну обіймав посаду віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій, а ще раніше очолював Івано-Франківську ОДА.Наразі уряд нараховує 15 міністрів: 13 кандидатів вніс новопризначений прем'єр, ще 2 – Президент. Свої посади в новому кабінеті зберегли: віце-прем’єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр юстиції Денис Малюська. Помінялись місцями Дмитро Кулеба, який очолив міністерство закордонних справ, і Вадим Пристайко, якого призначили на посаду віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.Решта міністрів – нові: віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій – Олексій Резніков, міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов, міністр у справах ветеранів України – Сергій Бессараб, міністр молоді та спорту – Вадим Гутцайт, міністр охорони здоров’я – Ілля Ємець, міністр соціальної політики – Марина Лазебна, міністр фінансів – Ігор Уманський, міністр розвитку громад та територій – Олексій Чернишов, міністр оборони – Андрій Таран.Також в уряді залишилося чотири вакантних посади – міністра економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра освіти та науки, міністра енергетики та захисту довкілля і міністра культури. Поки цими міністерствами керуватимуть виконувачі обов’язків – заступники попередніх міністрів.За словами першого заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка, закінчити комплектацію уряду планують на позачерговому засіданні наступного пленарного тижня. На його думку, до оновленого Кабміну мають приєднатись не просто «нові обличчя», а люди із управлінським досвідом.«Просто бути новим недостатньо. Треба бути новим і досвідченим у чомусь. Ми очікуємо людей, які є новими по духу. Можливо, з досвідом управлінським у сфері державної влади або у сфері бізнесу», – наголошує Корнієнко.Виступаючи перед депутатами, Денис Шмигаль окреслив першочергові завдання свого уряду. Найперше його команда планує зосередитись на посиленні економічного блоку.«Він повинен забезпечити не тільки зростання промисловості і аграрного сектора, що важливо, а й відчуття цього зростання кожному українцю. На даний момент ми побачили тільки зміцнення гривні, що вдарило, на жаль, по експорту, але ніяк не відбилося на добробуті пересічних українців», – підкреслив прем'єр.У планах уряду переглянути державний бюджет в частині збільшення пенсій та соціальних виплат. Гроші планують знайти за рахунок зменшення зарплат і премій чиновникам. Також серед пріоритетних завдань – погашення заборгованості перед шахтарями.«Найголовніше, що політика нового уряду буде спрямована на людину. Всі теоретичні схеми реформ аналізуватимуться і тестуватимуться на те, як вони позначаться на житті конкретної людини, українця, громадянина», – наголошує заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.Водночас уряд продовжуватиме реформу децентралізації, програму «Велике будівництво», програму доступних кредитів для малого та середнього бізнесу, цифровізацію державних процесів. Так само незмінним залишається курс України, спрямований на євроінтеграцію, вступ до НАТО, повернення окупованих територій.Крім того, новому Кабміну належить протистояти глобальній загрозі коронавіруса: як у напрямку виявлення та лікування хвороби, так і підвищення рівня інформованості українців.Експерти погоджуються, що у нового уряду небагато часу на роздуми, адже реформи потрібні вже сьогодні. Як і раніше, головним критерієм ефективності Кабміну буде добробут і безпека українців.