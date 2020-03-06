За результатами роботи податкового аудиту Рівненщини бюджет додатково отримав понад 2,7 мільйона гривень

Рівненська область 17-мар, 2020, 16:279 prov 213

Як повідомили в ГУ ДПС у Рівненській області, за січень – лютий поточного року підрозділами податкового аудиту проведено 36 документальних перевірок, за результатами яких донараховано 6,2 млн. грн. податкових платежів. Станом на 01.03.2020 року з донарахованих сум до бюджет надійшло 2,4 млн. гривень.

Крім того, за два місяці 2020 року проведено 102 фактичні перевірки, за результатами яких до бюджету надійшло 314 тис. гривень.

Як зазначив в.о. начальника податкової служби області Віталій Чуй, податкова служба Рівненщини проводить політику відкритого діалогу з платниками податків та зменшення тиску на бізнес з метою створення для всіх без винятку платників сприятливих умов для ведення діяльності. Адже кількість перевірок постійно зменшується, а якість контрольно-перевірочної роботи, що грунтується, в першу чергу, на основі використання ризиків несплати податків, зростає.

Крім того повідомляємо, що 17 березня на ранковому позачерговому засіданні Верховна Рада прийняла за основу та в цілому законопроект №3220 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)". Документ підтримали 359 нардепів.

За текстом законопроекту, пропонується внесення таких змін до ПКУ в частині проведення перевірок - встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок з 18 березня по 18 травня 2020року.