На Рівненщині посилено встановлюють контакти інфікованих на COVID-19

Рівненська область 27-мар, 2020, 16:129 prov 0

За станом на ранок 27 березня на Рівненщині підтвердили дев'ять випадків захворювання на COVID-19. Рівненський лабораторний центр провів дослідження ПЛР-методом біоматеріалу двох жінок із Сарненського району, які попередньо мали позитивний результат за експрес-тестами.

Також перевірили шістьох інших пацієнтів, які лежали в інфекційному відділенні Сарненської ЦРЛ, і померлу матір однієї із вищезгаданих жінок. Коронавірус підтвердився у всіх дев'яти випадках.

«Наразі хворі ізольовані. Стан стабільний. Посилено медичний контроль. Усі 8 осіб та померла жінка - мешканці села Тинне Сарненського району. Ще вчора після отримання даних швидких тестів, на виїздах із села встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. До з'ясування обставин – заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту пущено в обхід Тинного», - розповів голова ОДА Віталій Коваль під час екстреного брифінгу.

Також нині посилено встановлюються всі зв'язки та контакти інфікованих з іншими людьми. В Сарненську центральну районну лікарню направлені додаткові тести, захисні костюми і маски. Всi випадки смертi вiд СОVID-19 будуть розглядатися спецiальною комiсiєю управління охорони здоров'я РОДА.

За словами головного санітарного лікаря області Романа Сафонова, жінку, яка померла, госпіталізували 19 березня до реанімаційного відділення з діагнозом двобічна пневмонія. «Більшість інфікованих – це особи, які відвідували зібрання та богослужіння. Тому це сотні контактів, які ми будемо відстежувати. Це робота не одного дня, тому закликаю мешканців населеного пункту жорстко дотримуватися вимог самоізоляції», - зазначив Роман Сафонов.

Він наголосив, що така ситуація цілком очікувана: «Це не привід для паніки, а привід для того, аби жорсткіше виконувати всі необхідні заходи убезпечення себе від хвороби».

Прес служба РОДА.