Цьогоріч на Рівненщині 20 дітей знайшли нові сім`ї

Рівненська область 30-сен, 2020, 12:039 prov 83

Сьогодні, 30 вересня, в Україні одинадцятий рік поспіль відзначається День усиновлення.

На Рівненщині з початку року всиновили 20 дітей, одну з яких – іноземні громадяни.

«Приємно, що всиновлюють підлітків, а також не лише одиночних дітей, а й сімейними групами. Наприклад, цьогоріч нові родини знайшли по двоє братів та сестер із п’яти сімей. На даний час у провадженні судів Рівненської області знаходяться справи про усиновлення ще на 3-х дітей», - розповідає начальник служби у справах дітей Рівненської ОДА Віктор Марчук.

Окрім того, 26 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, протягом цього року було влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу та ще понад 104 - до опікунів та піклувальників.

Загалом, на сьогодні 111 дітей виховуються у 52 прийомних сім’ях області, 176 - у 27 дитячих будинках сімейного типу. Окрім того, під опікою та піклуванням в сімейному оточенні зростають 1309 дітей.

Вже близько 10 років Рівненщина посідає одне з перших місць в Україні з охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання. На сьогодні в області близько 95% дітей цієї категорії охоплено родинними формами виховання.

Детальну інформацію про всиновлення, опіку чи створення ДБСТ можна дізнатися у Службі дітей Рівненської ОДА, тел. (0362)695-199.

Прес служба РОДА.