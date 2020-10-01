Косили траву під снігом: у Росії комунальників спіймали на дивному занятті, відео

У Росії, яку вже почало засипати снігом, комунальників спіймали на дивному занятті - вони косили траву під снігом тримером.Про це повідомляє місцеве видання sibdepo.ru.За словами чиновників, комунальники у Ленінську-Кузнецькому діяли цілком правильно - "з урахуванням графіка благоустрою", але відео швидко розлетілося в інтернеті і викликало хвилю сміху."Я думав, що тільки в армії траву фарбують, а виявляється дебілів-начальників всюди вистачає", - відзначили в коментарях.В адміністрації Ленінська-Кузнецького заявили, що у всьому винні підрядники, але більше такого не повториться.