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Косили траву під снігом: у Росії комунальників спіймали на дивному занятті, відео

Цікаве відео 09-окт, 2020, 09:199 prov 58
У Росії, яку вже почало засипати снігом, комунальників спіймали на дивному занятті - вони косили траву під снігом тримером.
Про це повідомляє місцеве видання sibdepo.ru.
За словами чиновників, комунальники у Ленінську-Кузнецькому діяли цілком правильно - "з урахуванням графіка благоустрою", але відео швидко розлетілося в інтернеті і викликало хвилю сміху.
"Я думав, що тільки в армії траву фарбують, а виявляється дебілів-начальників всюди вистачає", - відзначили в коментарях.
В адміністрації Ленінська-Кузнецького заявили, що у всьому винні підрядники, але більше такого не повториться.
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