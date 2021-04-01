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В Україні змінили правила отримання пенсій та соціальних виплат - МІНСОЦПОЛІТИКИ

Актуально 03-апр, 2021, 08:179 prov 156
В Україні з 1 вересня 2021 року змінюються правила отримання пенсій і соцвиплат. Всі громадяни отримуватимуть пенсії і соцвиплати через банки. Їх вже не будуть розносити додому листоноші. Проте, для деяких категорій населення все ж мають намір зробити виняток. Їм, як і раніше, будуть приносити пенсії і соцвиплати додому.На сьогодні в Україні в 27 тисячах населених пунктів немає жодного банкомату. В основному всім жителям цих населених пунктів пенсію доставляють додому. Нині в Україні налічується 3,5 мільйона одержувачів пенсій і соцвиплат, яким приносять гроші додому. Цим займаються співробітники компанії "Укрпошта".
Однак останнім часом поштовий оператор регулярно скаржиться, що послуги "Укрпошти" не оплачуються належним чином. З 1 квітня уряд був змушений піти назустріч "Укрпошті", яка зараз є монополістом з доставки пенсій, і виконати її вимоги щодо підвищення тарифів на доставку пенсій. Ці додаткові гроші доведеться знайти в Пенсійному фонді.
Тому в Мінсоцполітики вирішили з 1 вересня всіх пенсіонерів перевести на банківське обслуговування. Таким чином, пенсію можна буде отримати або безпосередньо в банківському відділенні, або в банкоматі.
Однак при цьому в уряді розуміють, що існують маломобільні категорії населення, які не можуть долати щомісяця десятки кілометрів до найближчого банкомату, щоб отримати свої гроші. Тому для окремих категорій осіб залишили доставку соцвиплат додому.

Кому пенсії і соцвиплати будуть, як і раніше, доставляти додому:

  • людям з інвалідністю I групи,
  • людям, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього догляду;
  • людям, які досягли 80-річного віку;
  • одержувачам державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та одержувачам допомоги по догляду.
При цьому функції з доставки цих виплат не будуть покладені на "Укрпошту", як тепер. Доставщика визначать в результаті проведених тендерних процедур. Причому перший тендер має відбутися ще до 1 вересня, щоби з вересня вже було відомо, хто буде цим займатися.
Нагадаємо, в Україні з 1 квітня перерахували пенсії працюючим пенсіонерам. Їх виплати збільшаться в середньому на 2%.

?Biz.today.ua???
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