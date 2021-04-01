Коли в українських селах з’явиться стабільний інтернет?

Жителі великих міст не уявляють свого життя без інтернету. Особливого значення він набув під час пандемії, коли в онлайн пішли робота, навчання та навіть спорт. Інша справа у селах і невеликих містечках, де через відсутність інтернету немає таких можливостей. У кращому випадку є мобільне покриття, якого вистачає на спілкування у соцмережах, але не більше. Змінити ситуацію повинна державна інтернет-субвенція для громад. Деталі дізнавались експерти Центру громадського моніторингу та контролю.За даними Міністерства цифрової трансформації, 4 мільйони українців живуть у населених пунктах, де немає жодного інтернет-провайдера. Ще 1,5 млн українців проживають на околицях населених пунктів, де провайдери є, але вартість підключення занадто дорога і часто перевищує кілька тисяч гривень. Всього понад 17 тисяч населених пунктів в Україні не мають інтернет-інфраструктури. Так само до якісного підключення не мають доступу 40% шкіл, 37% лікарень, 92% бібліотек країни.«Здебільшого вони розміщені в селах та невеликих містах. Це, зокрема, означає, що школи не можуть організувати дистанційне навчання в період карантину, а лікарні – впроваджувати телемедицину та повноцінно консультувати онлайн», – зауважує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.Експерти кажуть, що головна причина відсутності інтернету у селах – це вартість його проведення. Якщо в селі замала кількість потенційних абонентів, оператору не вигідно витрачатися на закупівлю мережевого обладнання.Щоб допомогти громадам побудувати недешеву інфраструктуру, Мінцифри запустило програму інтернет-субвенцій.Цього року на проведення інтернету в селах виділили 500 млн грн. Цю суму обіцяють розподілити по всіх регіонах за пропорційним принципом. Всього в планах у 2021 році підключити 1,5 млн українців, що проживають у 3 тисячах сіл.Найперше підключатимуть населені пункти, де немає жодного інтернет-провайдера. Інфраструктуру будуватимуть, щоб забезпечити інтернетом соціальні заклади – школи, лікарні, бібліотеки, пожежні частини, ЦНАПи. Далі ж оператори зможуть підключати окремі домогосподарства.Закупівлі проводитимуть самі територіальні громади. У них зможе взяти участь будь-який учасник ринку, який виконає всі умови тендеру. Процес координуватиме Міністерство цифрової трансформації.В уряді обіцяють, що після проведення інтернету соціальні заклади зможуть користуватись ним два роки без абонплати.«Оскільки інфраструктура після закупівлі залишається у власності оператора, ми просимо забезпечити послугу без абонплати з швидкістю 100 Мбіт/с для кожного соціального закладу протягом двох років після підключення. Так ми виключимо випадки, коли держава витратила десятки тисяч гривень на підключення, а в місцевому бюджеті відсутні кошти для абонентської плати», – пояснює керівник експертної групи з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок.Координатори програми наголошують, що держава фінансуватиме підключення з використанням волоконно-оптичних технологій, тобто дротовий інтернет. Це сучасне рішення, яке буде актуальне ще десятки років. Попри розвиток бездротових технологій, експерти впевнені, що мобільний інтернет не зможе забезпечити вимоги користувачів щодо швидкості та якості підключення.Для отримання субвенції головам громад необхідно зібрати інформацію про покриття оптичними мережами у їхніх селах, налагодити комунікацію з операторами, які працюють в регіоні, зібрати пропозиції щодо вартості підключення. Останній крок – подача попередньої заявки на сайті Мінцифри (thedigital.gov.ua/broadband2021). Усі деталі проєкту також зібрані на спеціальному сайті (bb.gov.ua).Станом на 15 квітня, до програми долучились вже понад 650 громад, всього у заявках понад 4,2 тисячі сіл та 14,5 тисяч соцзакладів. Координаторами проекту на місцевому рівні є представники обласних адміністрацій. До них громада може звернутись за інформацією та підтримкою.Важливо знати, що зараз складається тільки орієнтовний перелік сіл для підключення. Одразу після набрання чинності постанови КМУ, якою урегульовується порядок надання субвенції, почнеться офіційний збір клопотань. Усі, хто подався попередньо, отримає повідомлення на електронну пошту.Далі Мінцифри перевірятиме інформацію від територіальних громад щодо наявності мереж, аналізуватиме потрібні суми фінансування. Після отримання всіх заявок, Кабмін затвердить розподіл коштів між регіонами. Останнім кроком буде проведення закупівель.Якщо усі етапи будуть успішними, цьогоріч тисячі українських сіл вперше будуть підключені до швидкісного інтернету. Всього у планах Мінцифи до 2024 року підключити 95% закладів соціальної інфраструктури по всій Україні.Оксана Коваль,медіа-координатор Центру громадського моніторингу та контролю.