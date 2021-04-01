На Рівненщині встановили перші камери для автофіксації порушень водіїв

Рівненська область 23-апр, 2021, 07:379 prov 0

Камери фіксуватимуть перевищення швидкості водіями, після чого ті автоматично отримуватимуть повідомлення про штраф.

Перші на Рівненщині камери автофіксації порушень правил дорожнього руху встановили на трасі Київ – Чоп. Вони розташовані у двох місцях: на виїзді з Рівного у бік Дубна та в селі Панталія Дубенського району.

Камери фіксуватимуть перевищення швидкості водіями, після чого ті автоматично отримуватимуть повідомлення про штраф.

Комплекси встановлює Департамент патрульної поліції. Електропори та зв'язок надає Служба автомобільних доріг, а роботи з облаштування виконує підрядник – столичне підприємство «Українські системні інновації».

Патрульна поліція раніше відкалібрувала і перевірила комплекси, але перед під'єднанням до сервера проведуть додаткові випробування на місці.

«Сам функціонал комплексів передбачає не тільки дотримання контролю за швидкісним режимом, а це й досить інтелектуальна гнучка система. Тобто, там можна програмувати так само реакцію на порушення рядності, обгін, дотримання смуг руху, спільну роботу зі світлофорними об'єктами. З технічної точки зору після завершення їх встановлення вже сьогодні ці комплекси можуть працювати», – каже речник Служби автодоріг області Дмитро Леонтіюк.

Терміну введення в експлуатацію цих камер у Службі автодоріг не називають. Згідно з інформацією на сайті Департаменту патрульної поліції, загалом на дорогах державного значення діє 29 таких камер.