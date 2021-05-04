«Відкат» за відпуск продукції без належного оформлення – на Рівненщині затримали посадовця авторемонтного заводу

18 травня оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили керівника відділу автомобільного ремонтного заводу. Посадовець отримав від громадянина 30 тисяч гривень «відкату». За цю суму обіцяв вирішити питання відпуску продукції без належного її оформлення.Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.Посадовцю може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.