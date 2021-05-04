Рівне:

«Відкат» за відпуск продукції без належного оформлення – на Рівненщині затримали посадовця авторемонтного заводу

Рівненська область / Кримінал 19-май, 2021, 07:459 prov 191
18 травня оперативники управління стратегічних розслідувань у Рівненській області та слідчі слідчого управління обласної поліції викрили керівника відділу автомобільного ремонтного заводу. Посадовець отримав від громадянина 30 тисяч гривень «відкату». За цю суму обіцяв вирішити питання відпуску продукції без належного її оформлення.
Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
Посадовцю може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Департамент стратегічних розслідувань
Національної поліції України
Схожі новини
Хабар за безперешкодну торгівлю раками – судитимуть посадовця
Рівненська область / Кримінал

Хабар за безперешкодну торгівлю раками – судитимуть посадовця

На Рівненщині сільському голові повідомили про підозру в одержанні 1100 дол США неправомірної вигоди
Головна / Рівненська область

На Рівненщині сільському голові повідомили про підозру в одержанні 1100 дол США неправомірної вигоди

Судитимуть слідчого поліції
Головна / Рівненська область

Судитимуть слідчого поліції

Слідчому поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди
Головна / Рівненська область

Слідчому поліції повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Митника затримано на хабарі
Головна / Рівненська область

Митника затримано на хабарі

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Вгору