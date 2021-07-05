Рівне:

Світоліна попри усі перешкоди та прогнози все-таки пройшла у чвертьфінал тенісних змагань

Головна 27-июл, 2021, 19:319 swet 55
  
У третьому колі перша ракетка України перемогла представницю Греції Марію Саккарі.
Перед початком матчу проти Саккарі Світоліна стала найрейтинговішою тенісисткою на Олімпіаді-2020 у жіночому турнірі. Відбулося це після того, як Наомі Осака за 1:10 години вилетіла від чешки Маркети Вондрушової.
 Вирішальна партія проходила для української тенісистки дуже непросто. Еліна знову зробила ранній брейк, але дозволила Саккарі зрівняти рахунок — 3:3. Після цього — ще один брейк від Світоліної, і непроста перемога у наступному геймі на власній подачі.
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна нещодавно вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. А після Олімпійських змагань вже зовсім незабаром вирушають у весільну подорож...)



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