Світоліна попри усі перешкоди та прогнози все-таки пройшла у чвертьфінал тенісних змагань

У третьому колі перша ракетка України перемогла представницю Греції Марію Саккарі.

Перед початком матчу проти Саккарі Світоліна стала найрейтинговішою тенісисткою на Олімпіаді-2020 у жіночому турнірі. Відбулося це після того, як Наомі Осака за 1:10 години вилетіла від чешки Маркети Вондрушової.

Вирішальна партія проходила для української тенісистки дуже непросто. Еліна знову зробила ранній брейк, але дозволила Саккарі зрівняти рахунок — 3:3. Після цього — ще один брейк від Світоліної, і непроста перемога у наступному геймі на власній подачі.

Нагадаємо, що п ерша ракетка України Еліна Світоліна нещодавно вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. А після Олімпійських змагань вже зовсім незабаром вирушають у весільну подорож...)