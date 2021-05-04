Тенісистка з Рівного розгромила росіянку і вдруге поспіль вийшла в основну сітку Ролан Гаррос

У перших двох раундах кваліфікації Завацька обіграла іспанку Крістіну Бучу та представницю Словаччини Крістіну Куцову. Для виходу в основний раунд змагань українці потрібно було здолати росіянку Анастасію Гасанову.\
Завацька мала досвід зустрічей із Гасановою. У березні 2021-го, виступаючи на турнірі WTA у Санкт-Петербурзі, українська тенісистка поступилася росіянці у 3-сетовому поєдинку. У фіналі кваліфікації Ролан Гаррос Завацькій для перемоги вистачило двох партій.
Як Завацька здолала Гасанову?
Попри те, що у першій партії Гасанова змогла взяти у Завацької лише два гейми, українській тенісистці було нелегко зробити брейки. На старті зустрічі українка лише з третьої спроби вийшла уперед в рахунку, а під час гейму на власній подачі за рахунку 5:2 реалізувала четвертий сет-поїнт.
У другому сеті Завацька швидко вийшла уперед, взявши чотири поспіль гейми. Однак російська тенісистка змогла взяти гейм на власній подачі, затримавши питання визначення переможниці. Проте Завацька оформила вихід у основну сітку Ролан Гаррос. За рахунку 5:1 українка зробила ще один брейк і здолала суперницю - 6:1.
Завацька п'ята українська тенісистка, яка гарантувала собі участь на турнірі. В основній сітці також зіграють Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катерина Козлова, а також Ангеліна Калініна, яка так само, як і Завацька, подолала три раунди кваліфікації.Ролан Гаррос. Кваліфікація, фінал
Анастасія Гасанова (Росія) – Катаріна Завацька (Україна) 0:2 (2:6, 1:6)
Це другий поспіль вихід Завацької в основну сітку Ролан Гаррос. У 2020 році вона припинила виступ на турнірі у першому ж раунді. Загалом це третій вихід тенісистки до основної сітки турнірів серії Великого шолому. У 2020-му вона вилетіла у першому раунді змагань.
Результати Завацької на турнірах Великого шолому
- 2020: Ролан Гаррос (1/64 фіналу)
- 2020: US Open (1/64 фіналу)
- 2021: Ролан Гаррос
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