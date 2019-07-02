Світоліна вийшла до другого кола змагань

Еліна Світоліна успішно стартувала на австралійському турнірі серії Grand Slam.Перше колоЕліна Світоліна (Україна, 6) - Вікторія Голубич (Швейцарія, Q) 6-1, 6-2Українка записала до свого активу першу перемогу в сезоні. На старті зустрічі дівчата обмінялися брейками (2-1), після чого до кінця матчу Світоліна виграла 10 з 12 геймів.Для Світоліної і Голубич це був дебютний очний поєдинок. Швейцарка (WTA 103) пройшла в основу Відкритого чемпіонату Австралії через кваліфікацію, де всі матчі виграла у двох сетах.