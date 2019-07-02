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Світоліна вийшла до другого кола змагань

Спорт 06-лип, 2019, 08:549 prov 140
Еліна Світоліна успішно стартувала на австралійському турнірі серії Grand Slam.
Світоліна вийшла до другого кола змагань

Перше коло
Еліна Світоліна (Україна, 6) - Вікторія Голубич (Швейцарія, Q) 6-1, 6-2
Українка записала до свого активу першу перемогу в сезоні. На старті зустрічі дівчата обмінялися брейками (2-1), після чого до кінця матчу Світоліна виграла 10 з 12 геймів.
Для Світоліної і Голубич це був дебютний очний поєдинок. Швейцарка (WTA 103) пройшла в основу Відкритого чемпіонату Австралії через кваліфікацію, де всі матчі виграла у двох сетах.
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