Як відомо, раніше Борис Джонсон вимушений був піти на самоізоляцію на тлі критики.

"Я організую у вівторок термінові переговори лідерів G7 щодо ситуації в Афганістані", - написав він уTwitter. Джонсон зазначив важливість ініціативи з евакуації людей, які бажають покинути захоплений рухом "Талібан" Афганістан. Велика Британія цього року головує в G7 і тому відповідає за організацію зустрічей у верхах цієї групи.

Довідка: Талібан - (радикальний музика, алкоголь, комп'ютери,

Як відомо, час від часу світові цивілізовані країни об’єднуються у боротьбі проти агресивних дій даного напрямку. Талібан - (радикальний ісламістський рух сунітського напрямку, що зародився в Афганістані серед пуштунів 1994 року). На підконтрольних територіях Талібан вводить норми радикального шаріату , виконання яких суворо контролюється. Заборонено телебачення шахи та інше. Об'єктами нападів терористів часто стають школи; лише за 2008 рік у північно-західному регіоні Пакистану Сват таліби знищили понад 150 шкіл. Мета Талібану — відновити фундаменталістський деспотичний режим в Афганістані. Під час свого попереднього правління таліби постановили, що жінки не повинні залишати свої будинки без супроводу. Дівчаток не пускали до школи. Всім молодим людям забороняли дивитися телевізор, слухати музику, займатися спортом, танцювати і співати. Жінок змушували носити паранджу з вузьким розрізом для очей.Як відомо, час від часу світові цивілізовані країни об’єднуються у боротьбі проти агресивних дій даного напрямку.

Британський політик ініціатор багатьох міжнародних зустрічей, на яких вже неодноразово прославився своїми оригінальними ідеями та промовами. Іноді в присутніх вони визивали шквал емоцій, критики або сміху.