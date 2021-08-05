Рівне:

Невігласи і неадеквати - навіщо вони українській політиці?

Політика 29-авг, 2021, 08:509 swet 39

Час від часу ми чуємо про розбірки, мордобої між політиками навіть під основним політичним куполом України – в парламенті: матюки, неадекватну поведінку,  сексистські скандали тощо. В політичному житті різних часів та різних країн були такі феномени. Знаємо з історії про різні потусовки навіть і в британському парламенті, який був завжди взірцем і власне назва "Парламент" від ( "парле" від франц. – говорити) – це назва першої законодавчої установи в світі.

Але те що відбувається серед деяких ( не усіх звичайно) депутатів в Україні набуває інколи  Нонсенсу. Тут можна навіть зустріти людей, які два слова до купи потрібних не зв'яжуть, але вміло перепощують чужі зарозумілі пости, час від часу виставляють картинки з  іньєкціями краси, виглядаючи із-за спин депутатів-пабратимів, які достойно там посідають місце, а ще прикриваючись нібито благородними гаслами до кращих змін в країни - це все в їхньому баченні і є спечене "депутатство". І навіть ні в одном глазу, як то кажуть, коли їх "зарозумілі речі" визивають в навколишніх просто сміх, або і реготання. Можна навіть знайти таких особин, які чудним образом у зрілому віці здобули вищу освіту, навіть не купивши диплом. Цікаво як? Невже вони вже коли їм було за сорок, сіли за парту і склали ЗНО разом з сімнадцятилітніми випускниками?

Політика завжди була брудна справа, а коли туди лізуть деякі невігласи і неадеквати, вдягнувши вишиванку на брудне тіло, то вона стає ще більш брутальнішою. А це шановні і міжнародний авторитет нашої країни. Постає питання - " То нащо дарма займають місце деякі необтесані Невігласи і Неадеквати в українській політиці?"

  " Буває, що на великих висотах глупота поставлена..." - це саме той випадок...

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