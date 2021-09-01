Новий Президент Ізраїлю приїде до України

Про це повідомляє Інтерфакс Україна, посилаючись на посольство Ізраїлю в Україні.
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До делегації президента також приєднається Зеєв Елькін, представник уряду в Україні, і інші члени Кнесету, уточнили в посольстві.У вівторок, 5 жовтня, Герцог зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а потім дасть пресконференцію.
У середу, 6 жовтня, президент Ізраїлю виступить зі зверненням до Верховної Ради.
У середу вдень президент Герцог виступить з промовою на офіційній церемонії пам'яті, присвяченій 80-й річниці вбивств в Бабиному Яру, в Меморіальному центрі Голокосту в Бабиному Яру в Києві.
80 років тому на території Києва нацисти здійснили один з найбільших злочинів в історії Другої світової. За два дні - 29 та 30 вересня 1941 року - в урочищі Бабин Яр було вбито 34 тисячі євреїв.