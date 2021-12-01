Байден анонсував "довгу розмову" з Путіним про Україну: що скаже президент США

Лідер Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, запланована на найближчий тиждень, передбачає тривалу розмову на тему України. Така позиція базується на прогнозах західних ЗМІ, які пророкують нову ескалацію на Донбасі у першій половині 2022 року.
Про це передає ВВС. Байден підкреслив, що не прийме зафіксовані Москвою "червоні лінії" і зробить усе можливе, щоб думка про вторгнення стала для Путіна дуже скрутною.
Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що американський президент нагадає російському колезі про цінності, які найбільш важливі у міжнародних відносинах: стабільність та передбачуваність. Питання України залишається однією з обов'язкових умов збереження такого формату партнерства двох наддержав.
"Вашингтон готовий до рішучих дій для протистояння безглуздою агресії щодо України", – наголосив Блінкен на конференції Reuters Next.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Джо Байден висловив бажання обговорити врегулювання ситуації на Донбасі одразу з двома президентами – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
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