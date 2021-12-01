Збалансований та реалістичний»: що в бюджеті-2022?

На початку грудня Верховна Рада ухвалила основний фінансовий документ України на наступний рік – державний бюджет. До другого читання уряд збільшив суми доходів і видатків, додавши грошей на освіту і науку, охорону здоров’я, розвиток інфраструктури, безпеку та оборону і підтримку бізнесу. Як і попередні роки, бюджет-2022 – дефіцитний, але в уряді його називають збалансованим та реалістичним. Детальніше про основні бюджетні статті розповідає Центр громадського моніторингу та контролю.У фінальному документі доходи сягнули 1 трлн 322 млрд грн, а видатки збільшилися до 1 трлн 521 млрд грн. Дефіцит бюджету встановили на рівні 3,5% ВВП, або 188,8 млрд грн. Це менше, ніж було закладено торік (246,6 млрд грн). Водночас обсяг ВВП очікується на рівні 5 трлн 368,7 млрд грн, а його зростання – на рівні 3,8%.«Держбюджет-2022 залишився збалансованим та реалістичним, але при цьому дійсно є бюджетом модернізації країни. Пріоритети кошторису залишаються незмінними: медицина, освіта, оборона та безпека, соціальна сфера, інфраструктура, підтримка бізнесу та інновацій», – написав на своїй сторінці у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль.Уряд планує отримати додаткові доходи завдяки підвищенню податку на прибуток підприємств (+21,1 млрд грн), рентної плати за користування надрами та видобування природного газу (+22,7 млрд грн) та нафти (+1,26 млрд грн), вітчизняного ПДВ (+13,3 млрд грн), імпортного ПДВ (+6,5 млрд), акцизного податку (+2,7 млрд грн), екологічного податку (+1,7 млрд грн).Мінімальна зарплата до жовтня 2022 року становитиме 6500 грн. З 1 жовтня очікується зростання на 200 грн – до 6700 грн. Прогнозований рівень інфляції – 6,2%, а курс долара – 28,6 грн/дол.Прожитковий мінімум з 1 січня 2022 року становитиме 2393 грн, з 1 липня – 2508 грн, а з 1 грудня – 2589 грн.Мінімальна пенсія наступного року зросте з 1 червня до 2027 грн, а з 1 грудня – до 2093 грн. Також з 1 березня планується індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів. Загалом на пенсії передбачено 200,6 млрд грн.«Пенсія зростає на інфляцію, плюс середній розмір інфляції, плюс середній розмір заробітної плати – це є показник, на який індексується пенсія. Його зараз неможливо встановити, але він точно буде вищий 10%. Більш того, пенсія зростає відповідно зростання прожиткового мінімуму», – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.У бюджеті-2022 передбачене рекордне фінансування сектору безпеки та оборони – 323 млрд грн (6% ВВП). Зокрема, Міністерство оборони отримає 133,5 млрд грн проти 117 млрд попереднього року. У цю суму входять 99 млрд грн на забезпечення діяльності ЗСУ, а також 28 млрд грн – на військову техніку та озброєння.Для Міністерства внутрішніх справ виділено 99,2 млрд грн, з яких 36,1 млрд грн отримає Нацполіція, 16,8 млрд грн – ДСНС, 14 млрд грн – Національна гвардія, 14,8 млрд грн – Державна прикордонна служба, 3,7 млрд грн – Державна міграційна служба.На Службу безпеки України виділять 16,1 млрд, а на Головне управління розвідки та Службу внутрішньої розвідки – по 4,4 млрд грн.Бюджет також передбачає кошти на забезпечення житлом ветеранів АТО та ООС – 15,5 млн грн.На охорону здоров’я держава планує витратити 195 млрд грн. На думку міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, цих грошей вистачить, щоб підвищити зарплату лікарям до 20 тис. грн, а медперсоналу до 13,5 тис. грн. Порівняно з 2021 роком витрати на програму медичних гарантій збільшені на 33,8 млрд грн і становлять 157,3 млрд грн (2,9% ВВП).«У бюджеті передбачено збільшення коштів для програми медичних гарантій, закупівлі нового обладнання як для лікарень, так і для лабораторій, реконструкції 48 багатопрофільних клінічних лікарень, розвитку біокластеру, проведення трансплантацій, на вакцину від COVID-19 та інше», – зазначив Віктор Ляшко.Тим часом, на думку експертів, цієї суми досі бракує, щоб покрити всі потреби пацієнтів. Щоб забезпечити екстрені операції українцям, необхідно ще 100 млрд грн. Крім того, наступного року не передбачені кошти для доплат лікарям, які працюють із ковідними хворими.На освіту та науку наступного року піде 153,7 млрд грн, що на 14,4 млрд грн більше, ніж 2021 року. За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, це вперше у державному бюджеті виконано вимогу закону «Про освіту». «Прогнозний обсяг видатків зведеного бюджету на освіту на 2022 рік планується на рівні 7,3 % ВВП», – прокоментував Шкарлет.Зокрема, на освітню субвенцію (зарплати педагогів) передбачено 108,4 млрд грн. На розвиток Нової української школи – 1,57 млрд грн.«З 1 січня 2022 року передбачено збільшення академічних стипендій у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти. А також уперше буде надано субвенцію на забезпечення пожежної безпеки в школах у розмірі 1,5 млрд грн», – додав міністр освіти і науки.У фінальному варіанті держбюджету Кабмін збільшив витрати на розвиток інфраструктури на 26 млрд. Зокрема, додатково передбачено 9 млрд грн на реконструкцію та будівництво нових закладів охорони здоров'я та освіти, спортмайданчиків та палаців спорту; 4,4 млрд грн – на розбудову аеропортової інфраструктури і створення Національного авіаперевізника; 4,3 млрд грн – на підтримку залізничного транспорту; 1,1 млрд грн – на облаштування держкордонів; 500 млн грн – на розвиток туристичної інфраструктури, природоохоронних парків та заповідників.Дорожній фонд наступного року отримає 86 млрд грн, з яких 42 млрд грн піде на розвиток мережі автодоріг державного значення і 24,6 млрд грн – на ремонт місцевих доріг.Загалом у бюджеті-2022 закладене фінансування десятків нових програм, а також капітальні інвестиції в економіку – 9,4% усіх видатків. За словами урядовців, цей бюджет створений для «розвитку та модернізації країни», але чи вистачить грошей на все, покаже час.Центр громадського моніторингу та контролю.