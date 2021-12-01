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В новий рік - з новою дорогою!

Рівненська область / Актуально 28-дек, 2021, 16:299 swet 47
 Немовицька громада, що на Сарненщині - одна з небагатьох, в якій цьогоріч увійшло два важливих об'єкти у проект "Велике будівництво": це дорога "Немовичі-Тинне" та приміщення початкової школи
Немовицького ліцею.  

Щодо будівництва асфальтного покриття на даному відрізку дороги в громаді - це було болюче питання довгі десятиліття. Так до найбільшого села в Україні Тинне, яке нараховує понад 5100 жителів була шосейка, прокладена ще в хрущовську епоху. І лише минулого року питання було зрушено з місця, оскільки будівництво даної дороги було внесено в президентську програму "Велике будівництво".
Також у наступному році має пройти інвентаризація та створена Публічна кадастрова карта земель Немовицької ТГ. Депутатами було внесено зміни у "Програму розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Немовицької сільської ради на 2021-2022 рік», де передбачено положення, за якими буде проведена повна Інвентаризація земель на території громади. З метою встановлення місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Передбачено і виготовлення Публічної кадастрової карти земель Немовицької ТГ.
   
Якщо все піде за планом, то на 1 вересня наступного року школярі початкових класів Немовицького ліцею вже сядуть за парти в новому приміщенні. Цього усі чекають, адже навчання у 2 зміни є некомфортним для усіх. 
На останній ХХІ сесії голова громади Олександр Трохимець подякував депутатам за плідну співпрацю в старому році та висловив сподівання на реалізацію усіх запланованих цілей. Бо рік, що минув був досить продуктивним та результативним для громади, а в прийдешньому заплановано ще чимало.
 Світлана КОТОК, депутат Немовицької громади.

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