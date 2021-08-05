Два надважливих об'єкти в одній з громад Рівненщини внесені у програму "Велике Будівництво"

Ми чуємо, як по усій країні впроваджується Програма «Велике будівництво», яка розрахована на п'ять років і фінансується з Державного фонду регіонального розвитку та «Укравтодору». За 5 років у рамках програми планується ввести в експлуатацію близько 24 тисяч кілометрів доріг. Також «Велике будівництво» передбачає введення в експлуатацію об'єктів соціальної інфраструктури: дошкільні навчальні заклади, заклади середньої освіти, спортивні споруди, амбулаторії, лікарні. Це фінансується з Державного фонду регіонального розвитку.

В Немовицькій ТГ, що на Сарненщині, цьогоріч два важливих об’єкти включені у дану програму. На ХІ сесії, яка пройшла 17 серпня голова Олександр Трохимець зазначив, що громада зустрічає річницю 30-річчя Незалежності України з гарними здобутками. На днях будівництво Немовицької школи внесли у Президентську програму «Великого будівництва», на що виділили кошти з держбюджету.

Мова йде про реконструкцію будівлі початкових класів Немовицької ЗОШ І-ІІІ ст, реалізацію якої розпочали ще у 2019 році, оскільки через брак приміщень діти змушені навчатися у дві зміни. Загальна кошторисна вартість зазначеного проєкту становить 60 533,307 тис. грн. На виконання будівельних робіт спрямовано коштів у сумі 20 988, 00 тис. грн.

Наразі будівельниками виконані роботи по улаштуванню покрівлі, збудовано основний корпус приміщення школи, виконано частину внутрішніх та зовнішніх опоряджувальних робіт, тривають роботи по благоустрою території.

Варто зазначити, що у поточному році завдяки урядовій програмі «Спроможна школа для кращих результатів" на завершення ремонтних робіт з реконструкції школи, виділено 15 млн грн з державного бюджету. Для 160 учнів Немовицької територіальної громади створюється новий освітній простір

Завершити роботи з реконструкції даного об’єкту плануються у 2022 році.

А ТОВ Спільно-Українсько-Німецьке підприємство "Автострада" продовжує роботи з будівництва надто важливої і потрібної автомобільної дороги Т-18-12 "Немовичі-Березне-Великі Межиріччі".

Ще одна знакова подія відбудеться в рамках святкування 30-річчя Незалежності України на місцевому рівні. Футбольний Клуб «Случ» (Тинне) запрошує усіх вболівальників на фінальний Кубок Сарненського району, де будуть змагатися дві команди «Случ» та «Велике Вербче». Матч відбудеться 24 серпня о 15.00 на Сарненському стадіоні «Мрія». Ще одна знакова подія відбудеться в рамках святкування 30-річчя Незалежності України на місцевому рівні. Футбольний Клуб «Случ» (Тинне) запрошує усіх вболівальників на фінальний Кубок Сарненського району, де будуть змагатися дві команди «Случ» та «Велике Вербче». Матч відбудеться 24 серпня о 15.00 на Сарненському стадіоні «Мрія».

Вітаємо із знаковою подією для усіх українців та української діаспори – славною річницею для нашої молодої Держави! Дай нам Бог!