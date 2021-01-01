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Зустріч країн G7: обговорять ситуацію в Україні та протидію агресії РФ

Війна з московитами / Україна і світ 04-мар, 2022, 09:209 prov 52
У п’ятницю глави зовнішньополітичних відомств країн G7 проведуть зустріч, на якій скоординують кроки у відповідь на російську агресію та обговорять ситуацію в Україні.


Джерело: Нед Прайс у TwitterУкрінформReuters
Деталі: Зустріч запланована у п’ятницю, о 14 годині за київським часом.
Як повідомив речник Держдепу Нед Прайс, держсекретар США Ентоні Блінкен вже прибув у Брюссель, де після міністерських обговорень у форматі НАТО візьме участь у зустрічі країн G7.
Темою обговорення зустрічі країн G7 буде ситуація в Україні. А сама зустріч проходитиме у змішаному форматі: наживо та віртуально.
Як зазначає Reuters, міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші приєднається до обговорень по відеозв’язку.
"Ми обміняємося думками щодо того, як діяти і плануємо посилити координацію G7 у цьому питанні", - повідомили про зустріч у МЗС Японії.

pravda.com.ua.
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