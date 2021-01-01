Уряд дозволив фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт

Уряд постановою від 2 березня 2022 р. № 198-р "Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану" дозволив фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує 100000 (сто тисяч) гривень.

Це розпорядження застосовується до припинення чи скасування воєнного стану.