«Ніякого кільця навколо Києва рашисти не створили!» — Кодачигов

Ваим Кодачигов, оборонець Києва й досвідчений військовий командир спростував залякування пропагандистів про те, що окупанти нібито «взяли Київ у кільце» й будуть у столиці за 36 годин.
Саме в ніч на 10 березня ворога нещадно били під Бородянкою та на Броваському напрямку. Наші підрозділи перейшли у контратаку та знищують окупанта і його техніку.
Диверсанти та пропагандисти РФ сіють брехливі панічні повідомлення про «кільце навколо столиці».
Втім — цього їм зробити не вдалось і не вдасться. Ось свідчення одного з комнадирів бійців, які охороняють Київ.
Командир роти «Щит» Вадима Кодачигова та висловив упевненість у тому, що Україна переможе.
Досвідчений військовий запевнив: навколо столиці — її захисники, охороняють підступи до Києва.
«Моє вам слово командира — ніхто нас звідси не зрушить!» — звернувся до киян Вадим Кодачигов.
Військовий поділився настроєм у середовищі оборонців Києва: бійці готові дати нищівний удар по ворогові — «щоб і назву згадували з жахом».
Але головне, що варто знати киянами:
«Ніякого кільця навколо Києва рашинасти так і не склали. Частини кільця постійно потрапляли в різній інтенсивності пі**орези… Втім, виходили ромби, паралелепіпеди, штрих-пунктири в стилі азбуки морзе… Але ніяк не кільце… Видихнули та забули».
Військовий надав у конкретні цифри: тільки тероборона набрала та озброїла понад 100 тис. осіб, більша частина яких зосереджена в обласних центрах та готова до оборони міст. А додайте ще ЗСУ і Нацгвардію! Росіяни зі 170 тис вже втратили 12 навік, а додайте ще полонених, поранених та деморалізованийх через ставлення валсних командирів. Морозна погода сьогодні — теж союзник українців. ворог замерзає у танках та БТРах, без пального й їжі.
«Після Харкова, Баришівки, Ірпеня… люди будуть рвати вас, падлі, на частини, захищаючи свої будинки та сім’ї!» — написав у ФБ Кодачигов.
Командир захисників Києва звернувся до українців:
«Бийте орків вдень і вночі зі зброєю та без! Увійти до України можна, а вийти з неї живим — тепер їм буде дуже складно!»
Вірте у сво армію! Вона на підйомі!
vechirniy.kyiv.ua.