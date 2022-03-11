Було три ракети: Луцький міський голова повідомив про загиблого внаслідок вибухів на аеродром
Луцький міський голова Ігор Поліщук у ранковому відеозверненні повідомив, що внаслідок вибухів на військовому аеродромі неподалік Луцька загинула одна людина.
Натомість в обласній військовій адміністрації станом на 7:40 11 березня повідомляли, що інформації про загиблих немає.
Голова Волинської ОВА уточнив кількість жертв в результаті авіаудара військ рф: «Обнаружили двух погибших военнослужащих, раненых – шесть».
Зі слів міського голови, у військовий аеродром поцілили три ракети. "Є один загиблий, інформація щодо травмованих і ступеня їх важкості уточнюється, на місці працюють рятувальники", – сказав Ігор Поліщук.
Також міський голова у відеозверненні розповів, чому перед вибухами у місті не звучала сирена, яка мала сповістити про "повітряну тривогу". До цього сирени вмикали о 4:37 ранку. "Її не ввімкнули, бо ракети летіли на наднизькій швидкості, або з якихось інших причин. З цим будуть розбиратися військові", – розповів міський голова.