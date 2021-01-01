Ситуація на Західному кордоні

12 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули понад 96 тисяч осіб та більше 15 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що відносно попередньої доби пасажиропотік збільшився не суттєво.
Минулої доби за межі України вибули понад 77 тисяч осіб. Більшість із тих, хто виїхав – близько 51 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. Наразі на даному напрямку майже відсутні накопичення пішоходів, автомобілів і пасажирських автобусів.
До України минулої доби прибули понад 19 тисяч осіб, близько 14 тисяч з яких – українці. Більшість із них – чоловіки, які планують захищати майбутнє своєї країни. Дякуємо свідомим земляками!
За 17 останніх днів до України повернулися майже 234 тисячі наших співвітчизників!
НАГАДУЄМО, що усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ПП «Дзвінкове») працюють у цілодобовому режимі. Прикордонники та митники докладають усіх можливих зусиль щодо пришвидшення оформлення осіб на виїзд з України і оформляють гуманітарну допомогу для українського населення та захисників України. За минулу добу на західних кордонах було оформлено понад 1000 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.
РЕКОМЕНДУЄМО: для перетину кордону до ЄС обирайте також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Республікою Молдова.
ПРОСИМО усіх громадян на кордоні дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі та не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону!#stoprussia
МВС України