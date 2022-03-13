Звернення ВРЦіРО про запровадження безполітної зони над Україною та створення гуманітарних коридорів





ЗВЕРНЕННЯ

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

про необхідність запровадження безполітної зони

над Україною та реагування на гуманітарну катастрофу

в окремих регіонах

Мільйони цивільних людей різних національностей і віросповідань, які мирно проживали в Україні, стикнулися з гуманітарною катастрофою, спричиненою військовим вторгненням Росії, авіаційними і ракетними обстрілами житлових кварталів, продуктових складів, лікарень, пологових будинків, шкіл та інших об’єктів критичної інфраструктури українських міст.

Як наслідок, з початку повномасштабної війни Росії проти України щонайменше загинули 82 дитини і понад 100 дітей було поранено. Російські війська пошкодили або знищили понад 200 шкіл, 30 лікарень та 1500 житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і ці цифри продовжують збільшуватися.

Сотні тисяч мирних людей опинилися в блокаді російських військ на Київщині, в Маріуполі та Волновасі Донецької області без їжі, води, медичної допомоги та інших засобів для існування. Жертвами російської блокади в Маріуполі вже стали щонайменше 2187 мирних мешканців, вбитих в результаті постійних обстрілів, у тому числі під час спроб евакуюватися через заздалегідь узгоджені гуманітарні коридори.

Оскільки немає нічого ціннішого за людське життя, Всеукраїнська Рада Церков і релігійні організації повторно закликає світових лідерів, країни-учасниці ОБСЄ, ЄС та НАТО вжити невідкладних заходів для запровадження безполітної зони над територією України або надати українській армії сучасні засоби протиповітряної оборони та літаки-винищувачі, які зможуть захистити мирних мешканців України від регулярних бомбардувань і ракетних ударів російських загарбників.

Крім цього, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звертається до керівництва Російської Федерації, міжнародних організацій, церковних ієрархів та релігійних діячів народів Росії ? вжити термінові заходи з організації гуманітарних коридорів для евакуації мешканців українських міст і селищ із районів, де тривають активні бойові дії, до безпечних місць за їхнім власним вибором, а також негайного обміну військовополоненими між Росією та Україною.

Повторно наголошуємо, що з метою уникнення будь-яких провокацій евакуацію цивільного населення через гуманітарні коридори можуть здійснювати цивільні волонтери та служителі Церков і релігійних організацій, як у супроводі співробітників української поліції, так і без їхньої участі.

Навіть у часи найбільших потрясінь, війн та суперечок не можна забувати про людяність та милосердя. Кожен із нас повинен зробити все можливе для збереження людського життя та встановлення миру шляхом переговорів.



Київ, 13 березня 2022