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НАТО розгляне введення миротворчої місії в Україну, - прем’єр Польщі

Війна з московитами / Україна і світ 17-мар, 2022, 14:019 prov 0
Він висловив думку, що путін не буде нападати на війська Південноатлантичного альянсу.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на найближчому саміті НАТО розгляне можливість введення миротворчої місію в Україну через вторгнення росії.
Про це повідомляє W Polityce.

Миротворча місія НАТО

“Ця пропозиція була дуже важливою. Україна є суверенною державою і має право запрошувати на свою територію кого завгодно. Коли вбивають жінок і дітей, коли вбивають мирних жителів, вона має право запросити війська з інших країн”, - зазначив політик.
За його словами, миротворча місія НАТО може принести мир у більшу частину України. Водночас він висловив думку, що путін не буде нападати на війська Північноатлантичного альянсу.
Моравецький зазначив, що питання щодо миротворчої місії в Україні уже було обговорене з найближчими союзниками. Також рішення щодо цього можуть винести на найближчому саміті НАТО, який відбудеться 24-го березня.
novyny.live.
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