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Білорусь повідомила про відведення десанту від українського кордону

Війна з московитами / Україна і світ 21-мар, 2022, 15:219 prov 0
За словами Міністерства оборони Білорусі, десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися від українського кордону до пункту постійної дислокації.
Джерело: Міноборони БілорусіMotolkoHelp
Дослівно: "Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі".
Деталі: "Мотолько Хелп", яке займається моніторингом пересування білоруських військ, повідомили, що БТР рухаються Брестом – через це в місті частково перекрито рух.
pravda.com.ua.
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