Білорусь повідомила про відведення десанту від українського кордону

За словами Міністерства оборони Білорусі, десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися від українського кордону до пункту постійної дислокації.
Джерело: Міноборони Білорусі, MotolkoHelp
Дослівно: "Десантники 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади повернулися до пункту постійної дислокації після успішного виконання завдання щодо посилення ділянок кордону Білорусі".
Деталі: "Мотолько Хелп", яке займається моніторингом пересування білоруських військ, повідомили, що БТР рухаються Брестом – через це в місті частково перекрито рух.
pravda.com.ua.