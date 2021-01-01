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На Рівненщині цивільним заборонили відвідувати ліси

Рівненська область / Новини регіону 24-мар, 2022, 12:259 prov 0
Від сьогодні та впродовж дії воєнного стану на Рівненщині заборонили відвідування лісів. Відповідний наказ підписав начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
У наказі йдеться про заборону відвідування лісів населенням і в’їзду до лісів Рівненської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.
Виняток лише для ЗСУ, командуванням видів окремих за окремих родів військ (сил) ЗСУ, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Міністерства внутрішніх справ України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.
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