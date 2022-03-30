Рівне:

Раді пропонують заборонити Московський патріархат в Україні

Головна / Актуально 30-мар, 2022, 10:209 prov 0
Нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про заборону Московського патріархату на території України".
Джерелосайт ВР
Деталі: Законопроєкт пропонує заборонити "діяльність Московського патріархату – Російської православної церкви та релігійних організацій, які є частиною Російської православної церкви, в тому числі Української православної церкви".
"Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, Свято-Успенська Почаївська лавра, Свято-Успенська Святогірська Лавра та інші архітектурні пам’ятки державного значення, що перебувають у власності або користуванні Московського патріархату, переходять у власність держави, а угоди (рішення) про користування скасовуються", – ідеться у проєкті закону.
Також у документі значиться те, що вся без винятку церковна власність заборонених церков "впродовж 48 годин з дня набрання чинності цим законом інвентаризується і націоналізується".
"Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів з дня набрання чинності цим законом відповідно до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", – сказано у проєкті закону.
pravda.com.ua.
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