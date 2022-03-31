Рівне:

Волинські митники вилучили 320 тис. доларів США при спробі незаконного вивезення їх з країни

Новини регіону / Волинська область 31-мар, 2022, 09:509 prov 400
У пункті пропуску "Ягодин" в ході митно-прикордонного контролю упереджено намір волинянина вивезти з України 320 тис. доларів США.
Про це повідомляє Волинська митниця.
Дбайливо спаковані і пораховані пачки банкнот водій приховав у конструктивних порожнинах транспортного засобу, в найнеочікуваніших місцях (як от аптечка чи пакунок особистої гігієни) і навіть - на своєму тілі під верхнім одягом.
Валюту вилучили. ЇЇ перерахують на спеціальний рахунок НБУ та використають на потреби Збройних Сил України.
Відповідно до статті 483 Митного Кодексу України, приховування від митного контролю тягне за собою конфіскацію валюти та штраф у повному обсязі вартості предмета правопорушення. За курсом НБУ на сьогодні це - майже 9,5 млн грн.


Схожі новини
На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

На Волині СБУ викрила на хабарах інспектора Держприкордонслужби

На Волині прикордонники запобігли спробі незаконно переправити коней через кордон
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

На Волині прикордонники запобігли спробі незаконно переправити коней через кордон

На Волині прикордонники вилучили картину, автором якої може бути Пікассо
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

На Волині прикордонники вилучили картину, автором якої може бути Пікассо

На Волині за матеріалами СБУ засуджено членів міжнародної злочинної групи
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

На Волині за матеріалами СБУ засуджено членів міжнародної злочинної групи

Волинські митники вилучили у поляка унікальну колекцію монет
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Волинська область

Волинські митники вилучили у поляка унікальну колекцію монет

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору