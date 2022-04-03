Оперативна обстановка від Міністерства закордонних справ України

Оперативна обстановка від Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine на дипломатичному фронті станом на вечір 2 квітня
Українська дипломатія продовжує докладати максимальних зусиль, аби забезпечувати регулярне надходження до України військової, фінансової та гуманітарної допомоги, а також посилювати міжнародні санкції проти РФ. Сьогодні під час зустрічі у Варшаві міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Японії Йошімаса Хаяші синхронізували кроки задля посилення санкційного тиску на Росію.
Підтримка світу
Міністерство оборони США повідомило американський Конгрес про рішення виділити Україні 300 млн доларів безпекової допомоги. Йдеться про початок фінансування програми Пентагону “Ініціатива безпекової допомоги України” (USAI) з метою посилення спроможностей України для свого захисту
Депутінізація світу
Посольство Росії у Празі тепер розташоване на вулиці Українських героїв
Литва першою з держав-членів Європейського Союзу повністю відмовилася від імпорту російського газу
Ізоляція РФ
Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс повідомив про блокування іще одного літака, який має зв’язки з російськими олігархами
Італійська поліція конфіскувала в порту провінції Лігурія яхту вартістю три мільйони євро, яка належить підсанкційному російському громадянину
Всі рейси авіакомпанії Wizz Air з та до РФ будуть скасовані до 30 жовтня
Гуманітарна допомога
Посольство України у Великій Британії закупило 30 броньованих карет швидкої допомоги на кошти зібрані через платформу withukraine.org
Німеччина надасть 49 мільйонів євро на будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб в Україні
Уряд Японії на прохання Верховного комісара ООН у справах біженців ухвалив рішення про передачу 5000 ковдр, 4500 кариматів та 8500 матраців для потреб українців, які були вимушені залишити домівки через агресію РФ.