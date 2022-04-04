Вчора у Рівному евакуювали 23-х громадян

Вчора у Рівному під час пожежі в багатоквартирному житловому будинку вогнеборці евакуювали 23-х громадян.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області.
03 квітня о 23:56 до Служби порятунку Рівненщини за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в місті Рівне по вулиці Гарна.
За вказаною адресою негайно виїхали 2 чергові підрозділи державної пожежно-рятувальної частини м. Рівне.
Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла в сміттєпроводі. Внаслідок пожежі відбулось сильне задимлення сходових маршів багатоповерхівки.
На гасіння пожежі було подано вогнегасні речовини.
Під час ліквідації пожежі бійці ДСНС евакуювали 23-х мешканців будинку.
В найкоротший термін пожежа була ліквідована.
Жертв та постраждалих немає.