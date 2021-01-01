Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.04 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 06.04 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 18600 осіб,
танків / tanks ? 684 од,
бойових броньованих машин / APV ? 1861 од,
артилерійських систем / artillery systems – 332 од,
РСЗВ / MLRS - 107 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 55 од,
літаків / aircraft – 150 од,
гелікоптерів / helicopters – 135 од,
автомобільної техніки / vehicles - 1324 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 7 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 96.
Спеціальна техніка / special equipment - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
Бий окупанта! Разом переможемо!
Генеральний штаб ЗСУ.