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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03

Війна з московитами 30-мар, 2022, 10:319 prov 0
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 30.03 were approximately:особового складу / personnel - близько/ about 17300 осіб,
танків / tanks ? 605 од,
бойових броньованих машин / APV ? 1723 од,
артилерійських систем / artillery systems – 305 од,
РСЗВ / MLRS - 96 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 54 од,
літаків / aircraft – 131 од,
гелікоптерів / helicopters – 131 од,
автомобільної техніки / vehicles - 1184 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 7 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 75,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 81.
Спеціальна техніка / special equipment - 21.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
Бий окупанта! Разом переможемо!
Strike the occupier! Let's win together!
Генеральний штаб ЗСУ.

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