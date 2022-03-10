Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно склали:особового складу / personnel - понад/ more 12 000 осіб,танків / tanks ? 335 од,бойових броньованих машин / APV ? 1105 од,артилерійських систем / artillery systems – 123 од,РСЗВ / MLRS - 56 од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 29 од,літаків / aircraft – 49 од,гелікоптерів / helicopters – 81 од,автомобільної техніки / vehicles - 526 од,кораблі /катери / boats / cutters - 3 од,цистерн з ПММ / fuel tanks - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 7.Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.Довіряйте тільки перевіреним джерелам, не піддавайтесь паніці та продовжуйте тотальний спротив. Разом переможемо!Слава Україні!!!Trust only proven sources, do not panic and continue the total resistance. Let's win together!Glory to Ukraine!!!