Генштаб ЗСУ оновив дані про бойові втрати російського агресора
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 10 тис. осіб,
танків ? 269 од,
ББМ ? 945 од,
артилерійських систем –105 од,
РСЗВ -50 од,
засоби ППО - 19 од,
літаків – 39 од (уточнюється),
гелікоптерів – 40 од (уточнюється),
автомобільної техніки - 409 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Міністерство оборони України