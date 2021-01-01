Генштаб ЗСУ оновив дані про бойові втрати російського агресора

Війна з московитами

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.03 орієнтовно склали:особового складу - понад 10 тис. осіб,танків ? 269 од,ББМ ? 945 од,артилерійських систем –105 од,РСЗВ -50 од,засоби ППО - 19 од,літаків – 39 од (уточнюється),гелікоптерів – 40 од (уточнюється),автомобільної техніки - 409 од,легкі швидкісні катери - 2 од,цистерн з ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.