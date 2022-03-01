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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали:

Війна з московитами 04-мар, 2022, 10:099 prov 52


особового складу - 9166 осіб,
танків ? 251 од,
Бойових броньованих машин ? 939 од,
артилерійських систем –105 од,
РСЗВ - 50 од,
засоби ППО - 18 од,
літаків – 33 од (уточнюється),
гелікоптерів – 37 од,
автомобільної техніки - 404 од,
легкі швидкісні катери - 2 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
#stoprussiaГенеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukrain
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