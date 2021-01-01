Прикордонники спільно з ЗСУ вийшли на лінію держкордону в Сумській області - РНБО

Прикордонники спільно з підрозділами ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України у Сумській області.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині", - наголосив Данілов.
За його словами, військовослужбовці ДПСУ відмінно виконують завдання з "нещадного знищення російських окупантів на території України".
Втрати росіян, які воюють проти України:За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ? 217 од,
- бойових броньованих машин ? 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,