Рівне:

Створення та просування сайтів

Прикордонники спільно з ЗСУ вийшли на лінію держкордону в Сумській області - РНБО

Головна / Війна з московитською нечистю 03-мар, 2022, 13:169 prov 0
Військові відмінно виконують поставленні завдання, наголосив Данілов.
Прикордонники спільно з підрозділами ЗСУ вийшли на лінію державного кордону України у Сумській області.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
"На сьомий день війни з агресивною державою-терористом Росією прикордонники 5-го прикордонного загону передовою групою спільно з підрозділами Збройних Сил України вийшли на лінію державного кордону України на Сумщині", - наголосив Данілов. 
За його словами, військовослужбовці ДПСУ відмінно виконують завдання з "нещадного знищення російських окупантів на території України".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ? 217 од,
  • бойових броньованих машин ? 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,
ТСН.
Схожі новини
У Сумській області з'явився "Байрактар": безпілотник знищив танки і гради
Війна з московитською нечистю / Україна і світ

У Сумській області з'явився "Байрактар": безпілотник знищив танки і гради

Українські військові на деяких ділянках посунули ворога до його кордонів і забрали багато техніки
Головна / Війна з московитською нечистю

Українські військові на деяких ділянках посунули ворога до його кордонів і забрали багато техніки

У Рівненській області прикордонники затримали порушника, застосувавши зброю
Головна / Рівненська область

У Рівненській області прикордонники затримали порушника, застосувавши зброю

Втрати військ Росії в особовому складі зросли до 5710 – Генштаб
Війна з московитською нечистю / Україна і світ

Втрати військ Росії в особовому складі зросли до 5710 – Генштаб

Державний кордон України атакували з Росії та Білорусі — Держприкордонслужба Борис Ткачук
Головна / Актуально

Державний кордон України атакували з Росії та Білорусі — Держприкордонслужба Борис Ткачук

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору