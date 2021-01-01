Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 17 тисяч солдатів.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.03 орієнтовно склали:
особового складу / personnel - близько/ about 17000 осіб,
танків / tanks ? 586 од,
бойових броньованих машин / APV ? 1694 од,
артилерійських систем / artillery systems – 302 од,
РСЗВ / MLRS - 95 од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 54 од,
літаків / aircraft – 123 од,
гелікоптерів / helicopters – 127 од,
автомобільної техніки / vehicles - 1150 од,
кораблі /катери / boats / cutters - 7 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 66.
Спеціальна техніка / special equipment - 21.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by