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У Вараському районі знищено мінометну міну ... часів Другої світової війни

Рівненська область / Новини регіону 09-апр, 2022, 10:269 prov 17
У Вараському районі піротехніки ГУ ДСНС області знищили мінометну міну часів Другої світової війни.
08 квітня о 17:40 групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС області було знищено одну мінометну міну часів Другої світової війни калібром 50 мм.
Боєприпас було виявлено того ж дня, місцевим мешканцем у лісовому масиві поблизу села Антонівка Вараського району.
Рятувальники Рівненщини закликають громадян бути обережними та дотримуватися правил безпеки при виявленні підозрілих металевих предметів ззовні схожих на боєприпаси часів війни. Про знахідки негайно повідомляйте на спецлінії "101" або "112".


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